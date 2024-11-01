Las maniobras de choque y bloqueo permiten a la derecha recuperar el control del Poder Judicial

El ajustado reparto de vocales pactado entre el Gobierno y el PP, la elección de una presidenta que no era la opción de los progresistas y el desmarque de uno de los consejeros de Sumar han allanado una nueva mayoría para los conservadores. Tras casi tres décadas de presidentes conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la renovación pactada en el verano de 2024 con una supuesta mayoría progresista alentó la idea de un cambio de rumbo en el órgano de gobierno de los jueces.