Manifiesto hacker de los años 80 (ENG)

Hace cuarenta años, el mentor Loyd Blankenship publicó «La conciencia de un hacker» en Phrack. (...) "Este es nuestro mundo ahora... el mundo del electrón y el interruptor, la belleza del baudio. Hacemos uso de un servicio ya existente sin pagar por lo que podría ser muy barato si no lo gestionaran unos glotones especuladores, y nos llamais criminales. Exploramos... y nos llamais criminales. Buscamos el conocimiento... y nos llamais criminales. Existimos sin color de piel, sin nacionalidad, sin prejuicios religiosos... y nos llamáis criminales.

El tío tenía 20 años cuando lo escribió. Hoy suena casi ingenuo, pero en 1986 era radical decir que la curiosidad no debería ser delito. Lo irónico es que muchos de aquellos 'criminales' acabaron construyendo la infraestructura que usamos todos hoy.
