Manifiesto contralgorítmico

Manifiesto contralgorítmico

El 14 de enero se publicó en el magacín Jot Down el artículo titulado «La contralgoritmia es la nueva contracultura», se trata de una reflexión profunda sobre cómo los algoritmos han moldeado la cultura digital contemporánea y las alternativas que de las que disponemos para desafiar este dominio. Este texto ha servido de inspiración para explorar los fundamentos y propuestas de un movimiento contralgorítmico que abogue por la transparencia, la privacidad y la diversidad en los espacios digitales

14 comentarios
imparsifal #10 imparsifal
#9 No proyectes, Aquí el único palangana eres tú, aunque no hayas salido del armario  media
carademalo #11 carademalo
#10 ¿No sabes diferenciar verdes? A trolear a Tardigram, palangana.
imparsifal #12 imparsifal
#11 No solo se diferenciarlos si no que soy capaz de ante cualquier verde enunciar su código hexadecimal. El verde bético es #696969
Torrezzno #1 Torrezzno
todo empieza por no usar servicios con publicidad dirigida
carademalo #3 carademalo
Un poco irónico que este blog/web hable de contralgoritmia y a la vez use un diseño tan Matrix. ¬¬
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 preguntale a @imparsifal que es el autor
alcama #5 alcama
#4 el autor es @gallir.
carademalo #7 carademalo
#4 Pues qué forma tan rara de impulsar la contralgoritmia, manteniendo un muraco de cookies que te recoge hasta la talla de calzoncillos que usas.  media
imparsifal #13 imparsifal
#7 Aquí todos usan Brave, nadie tiene cookies (y la contralgoritmia es otra cosa).
imparsifal #6 imparsifal
#3 Te fijas en lo menos importante. Lo sustancial es que el color es verde bético.
carademalo #9 carademalo
#6 ¿Verde bético? ¿Pero tú cuánto hace que no ves un partido del Betis, peazo palangana?
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#3 El diseño Matrix representa una estética "hacker", y la filosofía hacker tiene mucho de ir contra los algoritmos corporativos usados para controlar a la gente, aunque los propios hackers escriban códigos y usen algoritmo. Lo importante es el enfoque.
alcama #2 alcama
un movimiento contralgorítmico que abogue por la transparencia, la privacidad y la diversidad en los espacios digitales

Meneame incumple todo esto
