Manifiesto contralgorítmico

El 14 de enero se publicó en el magacín Jot Down el artículo titulado «La contralgoritmia es la nueva contracultura», se trata de una reflexión profunda sobre cómo los algoritmos han moldeado la cultura digital contemporánea y las alternativas que de las que disponemos para desafiar este dominio. Este texto ha servido de inspiración para explorar los fundamentos y propuestas de un movimiento contralgorítmico que abogue por la transparencia, la privacidad y la diversidad en los espacios digitales