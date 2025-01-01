edición general
Manifestantes pro palestinos detenidos frente a la Misión de Egipto ante la ONU tras la filtración de una llamada del ministro de Exteriores egipcio [ENG]

Un video muestra a dos manifestantes frente a la Misión de Egipto ante las Naciones Unidas en Nueva York siendo arrastrados a la fuerza al interior y agredidos por miembros del personal. El incidente ocurrió apenas unos días después de una llamada telefónica filtrada en la que Abdelatty, en una conversación con el embajador de Egipto en los Países Bajos, Emad Hanna. En el audio filtrado, se le escucha instando a los embajadores a “tratar con dureza” a los activistas políticos, incluso deteniéndolos dentro de las embajadas egipcias hasta que...

daTO #1 daTO
Luego nos preguntamos por qué Egipto no hace nada.. pues porque allí también mandan los de siempre..
