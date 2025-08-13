edición general
Una manicurista es despedida tras ser grabada por un detective haciendo una manicura en un bar durante su baja: la Justicia lo declara nulo

El TSJ de Cataluña declaró nulo el despido de una manicurista en baja médica por dolencias en mano y espalda. La empresa alegó simulación de enfermedad tras grabarla un detective haciendo una manicura en un bar y cobrando 35 €. La Sala determinó que la prueba era ilícita pues el servicio fue inducido por una persona enviada por la propia empresa. Eliminada esa prueba se concluyó que la causa del despido fue la baja médica, lo que constituye discriminación prohibida por Ley 15/2022. Se ordenó readmisión + pago de salarios + 7.501 € indemnización

calde #1 calde *
Anda! Mira tú quien estaba defraudando los 20k millones € que faltan en la caja de los impuestos! La de las manicuras!

PD: No, la pareja de Ayuso, su hermano, ... son emprendedores que crean pib, no confundamos...
#5 esbrutafio
Tu opinión es muy razonable. Pero algunos detalles de la noticia me hacen ponerla en duda (sin haberme decidido si si o si no)
El médico le recomendó "reposo y ejercicios de rehabilitación"
La trabajadora estuvo vigilada varios días y solo en una ocasión hizo la manicura. (Si fue a petición de una enviada de la empresa es irrelevante)

Puede haber lesiones que impidan realizar los mismos esfuerzos repetitivos ocho horas diarias, cinco días a la semana. Pero que no impidan hacer ese…   » ver todo el comentario
kastanedowski #3 kastanedowski
El problema no son los parasitos que se aprovechan del sistema, sino que no hay control ni justicia.

El problema ademas de legal es cultural
memmaker650 #2 memmaker650
Pues lo siento pero creo que el despido debería ser procedente.
Ha sido inducido por alguien contratado por la empresa, ya pero la otra persona ha dicho que sí y estaba haciendo un fraude a la seguridad social porque la baja era falsa.
mis_cojones_33 #4 mis_cojones_33
#2 por eso mismo las pruebas inducidas no son válidas.
#6 topecb
#2 Por eso mismo en España los policías no pueden hacerse perfiles falsos en redes sociales y quedar con pederastas (por ejemplo) ya que están induciendo el delito
