Manfred Weber: "Von der Leyen revisará la legislación de emisiones y el motor de combustión volverá, seguirá estando permitido en Europa"

El líder de la principal formación europea ha insistido mucho en que la Comisión debe dar facilidades a los constructores, es necesario revisar las exigencias de emisiones y no hay que vetar el motor de combustión. Y según explica en la entrevista que concede a EL MUNDO junto a otro medio europeo, lo ha conseguido.
Los fabricantes europeos llevan varios años invirtiendo miles de millones para "electrificar" sus fábricas, y ahora les dicen ah.. ¡que no hacía falta hombre! tarde mal y arrastro. El daño ya está hecho.
La parte buena de la noticia es que parece que se ha dado cuenta que no pueden iniciar una guerra de aranceles con China.
La Geltud ha decidido que el cambio climático puede seguir esperando con la dinámica de tomar medidas Mañana