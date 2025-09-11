edición general
7 meneos
20 clics

Manfred Weber: "Von der Leyen revisará la legislación de emisiones y el motor de combustión volverá, seguirá estando permitido en Europa"

El líder de la principal formación europea ha insistido mucho en que la Comisión debe dar facilidades a los constructores, es necesario revisar las exigencias de emisiones y no hay que vetar el motor de combustión. Y según explica en la entrevista que concede a EL MUNDO junto a otro medio europeo, lo ha conseguido.

| etiquetas: con der leyen , motores combustión , manfred weber
6 1 1 K 70 tecnología
10 comentarios
6 1 1 K 70 tecnología
Comentarios destacados:    
ipanies #1 ipanies
Es indudable que a la presidenta de la comisión se le puede comprar con dinero, igual que no hay ninguna duda de que permitir que se sigan fabricando coches de combustión no va a salvar a la industria alemana.
7 K 100
Unregistered #6 Unregistered *
#1 No necesitan comprar a nadie. La UE se ha cargado la "gallina de los huevos de oro" de Europa. La automoción europea y la industria auxiliar aportaban cerca del 8% del PIB europeo y generaban más de 14 millones de puestos de trabajo, Cada año que pasa, el peso en el PIB es menor y cada vez hay menos puestos de trabajo en el sector, y si no, que se lo pregunten a Alemania, el "motor de Europa" que lleva varios años con su PIB estancado.

Los fabricantes europeos llevan varios años invirtiendo miles de millones para "electrificar" sus fábricas, y ahora les dicen ah.. ¡que no hacía falta hombre! xD tarde mal y arrastro. El daño ya está hecho.  media
0 K 11
Free_palestine #4 Free_palestine
#0 muro de pago  media
1 K 32
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Manfred Weber ... ¿el de los carburadores? A ver si va a tener un conflicto de intereses xD xD xD
0 K 16
Gry #7 Gry
Igual alguien debería recordarles que alrededor del 60% de los coches que fabrican en China todavía son de combustión y que del resto la mitad son híbridos...
0 K 16
#9 Tensk
Parece que ke quiere dar a Von Der Leyen por Dell'Orto.
0 K 11
#2 superjavisoft
Muro de pago.
0 K 10
aupaatu #8 aupaatu *
No puedemos competir con China con los vehículos eléctricos ,por lo que la mejor solución para mitigar el cambio climático,es alargar el uso de los combustibles fósiles,para proteger la industria en lugar de llegar a acuerdos con China.
La parte buena de la noticia es que parece que se ha dado cuenta que no pueden iniciar una guerra de aranceles con China.
La Geltud ha decidido que el cambio climático puede seguir esperando con la dinámica de tomar medidas Mañana
0 K 8
#10 Tensk
#8 Acuerdos con China, what could possibly go wrong.
0 K 11

menéame