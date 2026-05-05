Mamdani condena la exposición de Nueva York que promueve la venta de propiedades en los asentamientos israelíes de Cisjordania

El Gran Evento Inmobiliario de Israel —una feria que promociona sus servicios para ayudar a personas de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido a adquirir terrenos en Israel y Cisjordania— celebró el evento el martes en la sinagoga Park East, situada en el Upper East Side de Manhattan. La feria ayuda a los posibles compradores a orientarse en materia de impuestos, cuestiones educativas y otros asuntos que surgen al trasladarse a Israel.