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Mamdani condena la exposición de Nueva York que promueve la venta de propiedades en los asentamientos israelíes de Cisjordania

Mamdani condena la exposición de Nueva York que promueve la venta de propiedades en los asentamientos israelíes de Cisjordania

El Gran Evento Inmobiliario de Israel —una feria que promociona sus servicios para ayudar a personas de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido a adquirir terrenos en Israel y Cisjordania— celebró el evento el martes en la sinagoga Park East, situada en el Upper East Side de Manhattan. La feria ayuda a los posibles compradores a orientarse en materia de impuestos, cuestiones educativas y otros asuntos que surgen al trasladarse a Israel.

| etiquetas: mamdani , cisjordania , israel
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3 comentarios
10 3 0 K 142 Palestina
makinavaja #1 makinavaja
Ya ni se molestan en disimular...
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Dakaira #2 Dakaira
#1 para que iban a hacer el esfuerzo pudiendo ir de cara y que les aplaudan...
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Autarca #3 Autarca
Es correcto lo que dice, pero seamos honestos, este no va a pasar de nuevo Obama

actualidad.rt.com/actualidad/228115-legado-barack-obama-mandato
0 K 11

menéame