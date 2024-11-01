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Mamá Ladilla - “Se dice Heavy Metal"
Actuación en directo del trío de punk-rock, "Mamá Ladilla" tocando el tema “Se dice Heavy Metal" sobre el escenario de Los Conciertos de Radio 3 2021 de RTVE.
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heavy metal
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mama ladilla
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Moderdonia
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No por mucho Manowar, heavy metal más temprano.
Estoy escuchando "Heavy Metal" a tal volumen que si se escapara algun erasmus del sótano no me enteraría.
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Estoy escuchando "Heavy Metal" a tal volumen que si se escapara algun erasmus del sótano no me enteraría.