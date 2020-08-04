·
21
meneos
113
clics
Mama Ladilla - Las bombas nucleares están cogiendo polvo
Esas bombas nucleares están cogiendo polvo las bombas nucleares están cogiendo polvo las bombas nucleares...
ocio
4 comentarios
ocio
#2
Aguarrás
Meneazo.
3
K
50
#1
strike5000
Yo prefiero a Ladilla Rusa.
youtu.be/fsxVo6WqI8w?list=RDfsxVo6WqI8w
1
K
21
#4
autonomator
Hay Abarca, hay meneo.
www.youtube.com/watch?v=RtRsasyBMdM&list=RDEMXEZe5wrhTZ1rRAv468xhK
Que uno de los mejores artículos sobre la banda lo escribiese el pesetero este me hace cabalgar una gran y propia contradicción. Pero es que es bueno el texto leñe.
www.elconfidencial.com/cultura/2020-08-04/mama-ladilla-demasiado-culto
Como diría el gran Juan. NO REÍR: Y RIERON
1
K
17
#3
Fumanchu
#0
Sube a mi nave, tu amiga gorda no cabe...
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
