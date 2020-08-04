edición general
Mama Ladilla - Las bombas nucleares están cogiendo polvo

Esas bombas nucleares están cogiendo polvo las bombas nucleares están cogiendo polvo las bombas nucleares...

| etiquetas: punk , rock , música , temazos
Aguarrás #2 Aguarrás
Meneazo. 8-D
autonomator #4 autonomator
Hay Abarca, hay meneo.
www.youtube.com/watch?v=RtRsasyBMdM&list=RDEMXEZe5wrhTZ1rRAv468xhK

Que uno de los mejores artículos sobre la banda lo escribiese el pesetero este me hace cabalgar una gran y propia contradicción. Pero es que es bueno el texto leñe.

www.elconfidencial.com/cultura/2020-08-04/mama-ladilla-demasiado-culto

Como diría el gran Juan. NO REÍR: Y RIERON
Fumanchu #3 Fumanchu
#0 Sube a mi nave, tu amiga gorda no cabe...
