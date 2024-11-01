edición general
MalTerminal, el malware que integra GPT-4: así cambia la defensa cuando el atacante genera código a la carta

La ciberseguridad entra en una fase incómoda: el adversario ya no solo descarga cargas maliciosas precompiladas, ahora las puede escribir sobre la marcha. Investigadores de SentinelOne han documentado MalTerminal, el ejemplo más antiguo conocido de malware con capacidades LLM embebidas que, conectado a GPT-4, es capaz de generar ransomware o un reverse shell bajo demanda. El hallazgo confirma un cambio de era: los modelos de lenguaje han saltado del soporte operativo del atacante —redacción de phishing, ayuda para programar o triage de datos...

