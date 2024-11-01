Maloula, cuna del arameo y ejemplo de convivencia entre cristianos y musulmanes

Enclavada en las montañas del Qalamún, a unos 56 kilómetros al noreste de Damasco, la histórica localidad siria de Maloula es uno de los tesoros culturales y espirituales más singulares. Sus casas excavadas en la roca, sus calles estrechas y sus antiguos monasterios forman parte de un paisaje que resguarda una herencia milenaria: el arameo, que se hablaba en tiempos de Jesucristo y que aquí aún se mantiene viva en la vida cotidiana y en la liturgia. La armoniosa convivencia entre cristianos y musulmanes es uno de sus rasgos más distintivos.