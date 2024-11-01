El malestar cae en las garras de la medicalización: "Quieren zombis incapaces de mirarse por dentro"

Carmen llevaba más de 20 años fuera del mercado laboral. La maternidad marcó un paréntesis en su vida profesional. A los 52 años, una llamada le abrió otra puerta: un puesto de trabajo en un colegio público. Para ella era una oportunidad, pero de pronto irrumpieron el miedo y la autoexigencia. Las horas previas a su incorporación se convirtieron en una tormenta física y emocional. Se mantuvo despierta toda la noche con náuseas e insomnio. Al final, no pudo personarse en la escuela. Acudió a su centro de Atención Primaria, le recetó lorazepam.