El malestar cae en las garras de la medicalización: "Quieren zombis incapaces de mirarse por dentro"

Carmen llevaba más de 20 años fuera del mercado laboral. La maternidad marcó un paréntesis en su vida profesional. A los 52 años, una llamada le abrió otra puerta: un puesto de trabajo en un colegio público. Para ella era una oportunidad, pero de pronto irrumpieron el miedo y la autoexigencia. Las horas previas a su incorporación se convirtieron en una tormenta física y emocional. Se mantuvo despierta toda la noche con náuseas e insomnio. Al final, no pudo personarse en la escuela. Acudió a su centro de Atención Primaria, le recetó lorazepam.
| etiquetas: medicalización , autoexigencia , estrés , depresión , tdah , cansancio , zombies
No señores, si estamos medicalizados en exceso es porque vas con cualquier cosa al médico de cabecera y te despacha con cuatro pastillas para que no vuelvas.
Es más fácil recetar un antidepresivo que firmar una baja. O por lo menos parece que les es más fácil a los médicos.
Al final todo es lo mismo, buscar soluciones sencillas para problemas complejos