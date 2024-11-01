edición general
El malestar cae en las garras de la medicalización: "Quieren zombis incapaces de mirarse por dentro"

Carmen llevaba más de 20 años fuera del mercado laboral. La maternidad marcó un paréntesis en su vida profesional. A los 52 años, una llamada le abrió otra puerta: un puesto de trabajo en un colegio público. Para ella era una oportunidad, pero de pronto irrumpieron el miedo y la autoexigencia. Las horas previas a su incorporación se convirtieron en una tormenta física y emocional. Se mantuvo despierta toda la noche con náuseas e insomnio. Al final, no pudo personarse en la escuela. Acudió a su centro de Atención Primaria, le recetó lorazepam.

Cada vez más los médicos (salvo honrosas excepciones) son los camellos de la industria farmacéutica.
Menuda sarta de tonterías, culpabilizando al paciente en lugar de al médico.

No señores, si estamos medicalizados en exceso es porque vas con cualquier cosa al médico de cabecera y te despacha con cuatro pastillas para que no vuelvas.

Es más fácil recetar un antidepresivo que firmar una baja. O por lo menos parece que les es más fácil a los médicos.
Ojo tambien los pacientes que si no les recetas algo te ponen de vuelta y media.

Al final todo es lo mismo, buscar soluciones sencillas para problemas complejos
