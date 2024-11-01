·
Malas noticias para los trabajadores: OpenAI lanza un test para saber si te vas a quedar en paro y el 49% está en riesgo
El último test de OpenAI que muestra cuántos trabajos puede suplantar o hacer mejor que los propios humanos.
actualidad
#2
ombresaco
Todo el mundo sería mejor entrenador de fútbol que cualquier entrenador de verdad. Todo el mundo sería mejor presidente y que los políticos. Todo el mundo sería mejor administrador de meneame que los actuales... No veo por qué OpenAI no iba a pensar que hace las cosas mejor que las personas.
3
K
48
#3
Spirito
#2
¡Huye insensato!
0
K
8
#1
pip
Que tengan cuidado de no quebrar ellos antes.
3
K
43
#9
frg
Esto es un FUD para negociar a la baja los sueldos. Demasiado burdo.
1
K
24
#6
Foxdie
Chatgpt no podría sustituir ni al florero de la oficina.
1
K
18
#7
pip
#6
yo diría que cada vez es mas inútil. Ultimamente me da hasta pereza preguntarle nada porque para que me suelte una trola y me mareé con cosas que no son acabo antes buscándolo yo en google.
2
K
29
#10
frg
#6
A alguno de mis jefer sí. Bueno, te puedes ahorrar al Chatgpt, los quitas y todo seguro funciona mejor o mucho mejor.
0
K
12
#5
emmett_brown
*
Es tramposo decir que el 50% se irá al paro. Eso implica que tendrán que buscar trabajo en otra cosa. Por qué, si habrá medios para que mucha gente viva sin trabajar estupendamente?
La respuesta a este dilema está en el pasado, en la Antigua Roma. Plebe precarizada por la mano de obra esclava, que controlaban unos pocos. Solución en su momento: pan y circo, en los periodos buenos. Nos darán pensioncitas y entretenimiento para mantenernos dóciles, cuando podríamos vivir todos mejor si la propiedad de los futuros "esclavos"/robots fuera compartida.
Y ayy de los periodos malos...
0
K
11
#8
Doisneau
#5
Bueno, historicamente hay un caso mas reciente, con el nacimiento de las suits de ofimatica. Supuso un aumento de productividad por oficinista del orden de unas 10 veces (lei el ensayo hace tiempo, no estoy seguro de si eran 10 o 20). Y bueno, aqui estamos. Nadie se fue al paro en su momento, solo aumento la productividad. Esta por ver hasta que punto hay mala praxis desde los ceos y no la lian por ahorrarse cuatro duros, pero no creo que nos quedemos sin trabajo todos
0
K
13
#4
ContracomunistaCaudillo
El tema es el que hemos discutido previamente, si nos reemplaza a todos o a la mitad de nosotros, quién tendrá dinero para utilizar IA o comprar productos o servicios que estén elaborados a partir de la IA?. Creo que es un detalle no menor que no han tenido en cuenta.
1
K
9
#11
DayOfTheTentacle
Espero que la IA pueda consumir los servicios y productos que los humanos no podremos pagar...
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
