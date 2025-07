Al parecer al autor del artículo no se le ha pasado por la cabeza que uno puede no cocinar, y sin embargo comer comida preparada en casa... ¡por otras personas! Es de lo más habitual que en muchos hogares haya una persona que sea la que más habitualmente cocina, y haya una o más personas que no cocinan nunca o casi nunca, pero comen lo que prepara otro miembro de la familia (asombroso, ¿no?).