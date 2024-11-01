·
Malaguización del Levante y el mercado inmobiliario en Valencia
Inversión Inmobiliaria debate si la capital del Turia replicará el modelo de Málaga mientras alertan de una crisis habitacional sin precedentes.
málaga
,
valencia
,
levante
,
mercado inmobiliario
#1
Asimismov
Con alcaldesas como Rita Barberá y su envidiosa Maria Coché Catalá, qué quiere ser alcaldesa de València 24 años, la cosa no tiene fácil solución.
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
