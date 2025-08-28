Málaga acogió un sarao neonazi con un cantante condenado por asesinato y delitos de odio como cabeza de cartel

El sábado 23 de agosto, el último día de la Feria de Málaga, la Sala Roka acogía el festival RAC en el Sur, donde actuaban grupos neonazis como Batallón de Castigo o Irreductibles. RAC es abreviatura de Rock Against Communism, género musical con propaganda de extrema derecha y neonazi. En el evento se corearon canciones con contenido racista y que ensalzaban a la División Azul o la Alemania nazi. Eduardo Calvero, líder Batallón de Castigo y exlíder de Alianza Nacional, en los 90 estuvo encarcelado por el asesinato de un antiascista de 19 años.