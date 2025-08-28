edición general
Málaga acogió un sarao neonazi con un cantante condenado por asesinato y delitos de odio como cabeza de cartel

Málaga acogió un sarao neonazi con un cantante condenado por asesinato y delitos de odio como cabeza de cartel

El sábado 23 de agosto, el último día de la Feria de Málaga, la Sala Roka acogía el festival RAC en el Sur, donde actuaban grupos neonazis como Batallón de Castigo o Irreductibles. RAC es abreviatura de Rock Against Communism, género musical con propaganda de extrema derecha y neonazi. En el evento se corearon canciones con contenido racista y que ensalzaban a la División Azul o la Alemania nazi. Eduardo Calvero, líder Batallón de Castigo y exlíder de Alianza Nacional, en los 90 estuvo encarcelado por el asesinato de un antiascista de 19 años.

antesdarle #1 antesdarle
Me hace gracia este tipo de saraos, con peña rondando los cincuenta, con la panza cervecera y morenitos que parecen venir de la obra. Pero eso si muy nazis ellos xD
1
#5 kaos_subversivo
#1 lo de la panza cervecera... Sospecho que en esos conciertos hay mas horas de gimnasio que de biblioteca
1
#4 Toponotomalasuerte
Gente que lame culos gritando.
0
Bhuvaya #2 Bhuvaya
No podrían lanzar un Iskander sobre éstas ratas??
0
#3 Fookinhellboy
Bolas de sebo tatuadas con menos cerebro que una babosa.
0
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Pues son un poco tontos, porque el nazismo y el comunismo es la misma basura
0

