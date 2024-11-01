edición general
3 meneos
28 clics
La mala gestión de Renda Garantida e Ingreso mínimo vital está destrozando miles de Familias

La mala gestión de Renda Garantida e Ingreso mínimo vital está destrozando miles de Familias

Entrevista con Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), centrada en cómo la mala gestión de la Renda Garantida y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) está destruyendo la vida de miles de familias trabajadoras y empobrecidas en Catalunya y en el conjunto del Estado español.

| etiquetas: cobros indebidos , mala gestión , imv , rgc
3 0 0 K 27 actualidad
4 comentarios
3 0 0 K 27 actualidad
#3 BoosterFelix
La solución es hacer lo que hacían vuestros ascendientes: seguir teniendo mas hijos, y seguir votando capitalismo, monarquía, cuentas en Suiza, horas extras no pagadas, precariedad y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.

Se está pidiendo racionalidad político-económica en un país en el que se defiende como un derecho el poder hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en el fraudulento régimen explotador capitalista y monárquico que las causa.…   » ver todo el comentario
1 K 20
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado *
A quienes nos están destrozando es a los paganinis. Con el anterior gobierno trabajábamos hasta junio para el estado. Con el perro, hasta julio.
0 K 8
sotillo #2 sotillo
#1 Y llegaremos a septiembre por culpa de las comunidades peperas que se han convertido en un pozo sin fondo del saqueo público
1 K 21
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#2 precisamente las comunidades gobernadas por el PP han reducido, en general, el nivel impositivo. No compro burras, galán. Prueba con otro.
0 K 8

menéame