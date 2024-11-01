La mala gestión de Renda Garantida e Ingreso mínimo vital está destrozando miles de Familias

Entrevista con Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), centrada en cómo la mala gestión de la Renda Garantida y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) está destruyendo la vida de miles de familias trabajadoras y empobrecidas en Catalunya y en el conjunto del Estado español.