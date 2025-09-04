El mal estado de las aulas en la zona cero de la DANA enciende la vuelta al cole  

Cuatro días para la vuelta al cole, pero cero certezas. En esta situación se encuentran miles de familias de la zona cero de la dana, que ven cómo sus centros escolares -muchos en barracones- no van a llegar en condiciones dignas al primer día de clase. Aulas prefabricadas sin puertas, ventilación o mobiliario; patios que parecen un campo de batalla, sin gimnasio, comedor escolar o con grietas en los edificios de Infantil.
| etiquetas: valencia , dana , pp , colegio , educacion
