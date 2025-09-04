edición general
El mal estado de las aulas en la zona cero de la DANA enciende la vuelta al cole

El mal estado de las aulas en la zona cero de la DANA enciende la vuelta al cole  

Cuatro días para la vuelta al cole, pero cero certezas. En esta situación se encuentran miles de familias de la zona cero de la dana, que ven cómo sus centros escolares -muchos en barracones- no van a llegar en condiciones dignas al primer día de clase. Aulas prefabricadas sin puertas, ventilación o mobiliario; patios que parecen un campo de batalla, sin gimnasio, comedor escolar o con grietas en los edificios de Infantil.

valencia , dana , pp , colegio , educacion
6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Esto es culpa de los colegios concertados que presionan a mazón para que no arregle en 10 meses los colegios y así tener más clientes

Se arregla publicando cosas malas en redes sociales de esos colegios privados

Gracias por venir a mi clase de capitalismo 8-D
2 K 54
Khadgar #2 Khadgar
#1 Dirás que la culpa es de Perro Sanxe, como todo. 8-D
4 K 63
UnbiddenHorse #3 UnbiddenHorse
#2 el Perro no nos arregla los colegios…
0 K 9
comadrejo #4 comadrejo *
#1 La culpa siempre es de Oltra y perroxanxe. :troll: :troll: :troll:

¿Le apetece una corrida?
www.utiel.es/es/transparencia/concesion-subvenciones-nominativa-para-c
www.servitoro.com/es/3888-41276-entradas-toros-utiel-festejo-1.html#/1

Edit: Grrrrrrrr #2 y #3 han sido mas rápidos
1 K 14
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#2 Claro claro, seguir mirando a los políticos y no a quienes les presionan, que cada 4 años cambian y los que corrompen siempre son los mismos
1 K 40
pepel #6 pepel
Les falta la mula y el buey, para tener un auténtico pesebre.
0 K 18

