Maíllo (IU) cree que el empeño de Podemos en derribar al Gobierno es el principal escollo para la unidad de la izquierda

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que el principal escollo para que se materialice la unidad de la izquierda es la estrategia de Podemos por querer "derribar" al Gobierno, y ha advertido de que aunque hay posiciones que no comparte con el PSOE, "lo que viene en frente es muy gordo" para "frivolizar" con derrocar al Ejecutivo. Maíllo ha señalado que "ahora mismo Podemos es quien establece lo que separa" a las formaciones de izquierda, ya que Sumar "no va a contribuir a derribar a este Gobierno".
Madre mía, y mientras el pobre Julio Anguita revolviéndose...
#1 Por eso lo repetís a cada ocasión que tenéis...
Nunca una ley había reunido apoyos tan amplios y tan diversos.
Desde la CEOE y las empresas del oligopolio, hasta cooperativas como Som Energía o Ecoo, pasando por organizaciones como Greenpeace.
Era muy necesario. Y va y se lo cargan. Sin su voto negativo hubiese salido.
Están completamente desconectados de la realidad y se satisfacen con su cámara de eco. Seguro que aún creen que tendrían posibilidad de ganar a Ayuso en Madrid si hubieran elecciones ahora.
Sólo tiene presencia en Meneame por lo que todos sabemos. Y luego les invitan a tertulias televisivas porque siempre alguna chorrada y eso genera polemica. Pero para la sociedad española, Podemos está muerta
Por cierto, blablabla de Maíllo y todo esto, pero lo de siempre, se hacen primarias o no? O es que no se acuerdan cuando echaron a figuras importantes de sus aliados en sumar?
IU, un año más en la lista de morosos a Hacienda
Vamos, estoy yo militando en una (supuesta) organización estamos decidiendo entre nosotros, que tenemos cierto empaque ideológico y vamos a una..... Y van a venir de fuera ¿a que?¿a ponerme el Errejon o el Galardón de turno que mira que majo que es que me lo dice la prensa?
La democracia interna en los partidos fue uno de los reclamos del 15M, ¿ahora va a resultar que la gente hace 14 años estaba más avanzada que tú ahora, en 2025?
