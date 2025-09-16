edición general
Maíllo (IU) cree que el empeño de Podemos en derribar al Gobierno es el principal escollo para la unidad de la izquierda

date 2025-09-16

Maíllo (IU) cree que el empeño de Podemos en derribar al Gobierno es el principal escollo para la unidad de la izquierda

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que el principal escollo para que se materialice la unidad de la izquierda es la estrategia de Podemos por querer "derribar" al Gobierno, y ha advertido de que aunque hay posiciones que no comparte con el PSOE, "lo que viene en frente es muy gordo" para "frivolizar" con derrocar al Ejecutivo. Maíllo ha señalado que "ahora mismo Podemos es quien establece lo que separa" a las formaciones de izquierda, ya que Sumar "no va a contribuir a derribar a este Gobierno".

#3 xD Los que sufrieron aquello de "la pinza" acusando a Podemos de "la pinza".

Madre mía, y mientras el pobre Julio Anguita revolviéndose...

#1 Por eso lo repetís a cada ocasión que tenéis... :roll:
Mangione #12 Mangione
#9 Hace mucho que esta gente tiene de izquierda lo que yo de monja de clausura. Alberto Garzón fue un bluf generacional, y si encima después de él lo que quedan son escombros así...
4 K 58
Aluflipas #4 Aluflipas
Yo pensé que era el PSOE que va de izquierdas y es un partido nacido del régimen.
3 K 25
Kantinero #18 Kantinero
#4 El PSOE fue fundado en 1879 cuando llego el régimen el PSOE ya peinaba canas
0 K 12
aggelos #7 aggelos
#5 entonces en qué quedamos amigo? Podemos está muerto o quieres que esté muerto, porque hay una ligera diferencia :hug:
2 K 21
Priorat #14 Priorat
Bueno un ejemplo es el derribo del RD-L propuesto para mejorar el sistema eléctrico.

Nunca una ley había reunido apoyos tan amplios y tan diversos.

Desde la CEOE y las empresas del oligopolio, hasta cooperativas como Som Energía o Ecoo, pasando por organizaciones como Greenpeace.

Era muy necesario. Y va y se lo cargan. Sin su voto negativo hubiese salido.
1 K 20
OCLuis #16 OCLuis
#5 Es mucho mejor deberle dinero a los bancos, donde vas a poner. Como les deben todos los partidos...
0 K 13
Kantinero #17 Kantinero
#_ 1 No es tan residual Irene al PP le suministra muchos votos, es que en el fondo sois comunistas
0 K 12
Battlestar #19 Battlestar
Creo que Podemos (o sus seguidores al menos) cree sinceramente que la gente esta deseando saltar a sus brazos para que los rescaten. Sinceramente creen que pueden no solo volver a la relevancia si no ser el partido líder.

Están completamente desconectados de la realidad y se satisfacen con su cámara de eco. Seguro que aún creen que tendrían posibilidad de ganar a Ayuso en Madrid si hubieran elecciones ahora.
0 K 11
Grymyrk #15 Grymyrk
La estrategia del frente popular, la sugerente idea de conjuntar todos los partidos de izquierdas para confrontar a la derecha, y a la que incluso el propio Stalin acabó cediendo, lleva fracasando desde 1936. La derecha usará todos los medios posibles para derrocar a la izquierda en el poder, y cuanto más a la izquierda sea posicionado el frente popular, mayor será la violencia empleada por la derecha llegando a la guerra civil si fuera necesario
0 K 11
Jaime131 #6 Jaime131
El mayor escollo es que hay pocos partidos de izquierdas.
0 K 11
aggelos #8 aggelos
#6 o quien quiere la "unidad" la quiere para sí mismo.
2 K 23
d5tas #24 d5tas
Existe o existía IU Comunidad de Madrid, no tengo ni idea si al final se disolvieron, y está IU-Madrid que es la que esta integrada en IU. La razón de la expulsión es que los responsables vinculados al escandalo de las tarjetas black de Caja Madrid se negaron a dimitir.
0 K 7
d5tas #21 d5tas
#5 La deuda con hacienda la tiene IU Comunidad de Madrid que fue expulsada de la federación de IU hace mas de 10 años.
0 K 7
alcama #22 alcama
#21 ¿ Entonces IU de CAM no es IU ? ¿Qué es entonces ? ¿Ya no son izquierda? ¿Son un ente abstracto?
0 K 5
alcama #1 alcama
Podemos es un partido residual.
Sólo tiene presencia en Meneame por lo que todos sabemos. Y luego les invitan a tertulias televisivas porque siempre alguna chorrada y eso genera polemica. Pero para la sociedad española, Podemos está muerta
0 K 5
aggelos #2 aggelos *
#1 pues parece que no tanto, la verdad.

Por cierto, blablabla de Maíllo y todo esto, pero lo de siempre, se hacen primarias o no? O es que no se acuerdan cuando echaron a figuras importantes de sus aliados en sumar?
3 K 36
alcama #5 alcama
#2 Y luego esto

IU, un año más en la lista de morosos a Hacienda
www.esdiario.com/nacional/250627/162061/izquierda-unida-morosos-hacien
1 K 4
#10 Cuchifrito
#2 A muchos votantes de izquierdas que no somos militantes nos la sopla que se hagan primarias o no, me traen sin cuidado que entre los militantes haya una facción mayoritaria u otra, pero si me importa que a la hora de las elecciones por culpa de ir divididos en 20 partidos no rasquen ni un escaño y gane la derecha.
3 K 28
aggelos #11 aggelos
#10 yo tampoco soy militante y sí me gusta participar en las primarias, esto ya es cuestión de principios.
2 K 21
The_Ignorator #23 The_Ignorator
#11 pues por principios precisamente siempre me ha parecido de locos eso de primarias abiertas a que participe cualquiera que sea externo a la organización de turno.

Vamos, estoy yo militando en una (supuesta) organización estamos decidiendo entre nosotros, que tenemos cierto empaque ideológico y vamos a una..... Y van a venir de fuera ¿a que?¿a ponerme el Errejon o el Galardón de turno que mira que majo que es que me lo dice la prensa?
0 K 11
Mangione #13 Mangione
#10 Algo falla en esas supuestas ideas de izquierda si estás dispuesto a comerte con patatas al candidato que te impongan.
La democracia interna en los partidos fue uno de los reclamos del 15M, ¿ahora va a resultar que la gente hace 14 años estaba más avanzada que tú ahora, en 2025?
1 K 12
#20 Cuchifrito *
#13 Que los militantes decidan el candidato no es mas democratico que hacerlo de otra manera, la opinión de los militantes no es relevante a la hora de la democracia sino la de los votantes, a lo mejor los militantes deciden un candidato que no es el que le gustaría a la base de votantes de ese partido, por qué es más democrático que lo hagan todos los militantes que una junta directiva?. Lo que le otorga validez democratica es el apoyo de los votantes en las urnas, nada más.
0 K 10
Mangione #25 Mangione
#20 xD ¿¿pero qué tipo de chorrada insostenible es esa??
0 K 9
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#3 Lo que es flipante es que este personaje se pasee por los medios pidiendo "unidad de la izquierda" mientras se dedica a mentir e insultar a una parte de los que reclama "unidad".
3 K 47
have_a_nice_day #26 have_a_nice_day
#3 Quien nos trajo a esta mierda de gobierno fue Podemos, que Pablo Iglesias tenía el capricho de ser ministro. También trajo a Errejón, Bescansa, Monedero y le hizo una opa hostil a IU
0 K 10

