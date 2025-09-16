Maíllo (IU) cree que el empeño de Podemos en derribar al Gobierno es el principal escollo para la unidad de la izquierda

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que el principal escollo para que se materialice la unidad de la izquierda es la estrategia de Podemos por querer "derribar" al Gobierno, y ha advertido de que aunque hay posiciones que no comparte con el PSOE, "lo que viene en frente es muy gordo" para "frivolizar" con derrocar al Ejecutivo. Maíllo ha señalado que "ahora mismo Podemos es quien establece lo que separa" a las formaciones de izquierda, ya que Sumar "no va a contribuir a derribar a este Gobierno".