Maíllo (IU) avisa que la reconstrucción de la izquierda no puede hacerse sobre liderazgos que ya “se han antojado fallidos”

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha proclamado que la reconfiguración de la izquierda alternativa para el próximo ciclo electoral no se puede hacer sobre la base de “liderazgos que ya se han antojado fallidos”. También reivindica la postura firme y exigente de su formación en demandar la aprobación del embargo de armas de Israel por decreto, ante una propuesta a su juicio menos exigente de los ministros de Sumar.