Maíllo (IU) avisa que la reconstrucción de la izquierda no puede hacerse sobre liderazgos que ya “se han antojado fallidos”

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha proclamado que la reconfiguración de la izquierda alternativa para el próximo ciclo electoral no se puede hacer sobre la base de “liderazgos que ya se han antojado fallidos”. También reivindica la postura firme y exigente de su formación en demandar la aprobación del embargo de armas de Israel por decreto, ante una propuesta a su juicio menos exigente de los ministros de Sumar.

5 comentarios
#2 tierramar
No conviene hacerlo sobre liderazgos explícitos, porque es un blanco muy fácil a destruir, por el Régimen, que tiene el poder en cuanto a medios de comunicación, judicatura, policía,... Hay que organizarse de modo que no hay un blanco fácil
#3 detectordefalacias
Es el momento de las listas abiertas y que hablen las personas. Los nuevos equipos que tengan que unir a las izquierdas bajo una misma bandera han de representar a aquellos que los tengan que elegir.

Y me da igual si la bandera se llama frente popular de Judea o frente judaico popular... Que se tire a dado si hace falta...
Jaime131 #5 Jaime131
"Tiene que hacerse sobre mi liderazgo", ha explicado, "o si no me marcho y fundo otro partido de izquierdas".
aggelos #4 aggelos
que empiece por él
#1 unocualquierax
¿ Él considera su liderazgo de IU fallido o se postula para líder de lo nuevo, si llega a existir ?
