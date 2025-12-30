edición general
Magnus Carlsen se apunta al drama antes de conquistar su 20º título mundial

De momento, ha renunciado a ganar más en el ajedrez clásico, pero en el resto de modalidades y ritmos de juego no tiene a nadie que se le acerque.

Torrezzno #1 Torrezzno
Tiene mucho genio Carlsen pero eso lo ha llevado a ser el mejor del mundo. Un tío que no quiere perder ni al piedra papel tijera
XavierGEltroll #2 XavierGEltroll
#1 to mismo en el móvil, en las Blitz suelo mover piezas por error. Imagínate en una partida real teniendo que parar el reloj.
