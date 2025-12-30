·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6109
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4401
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
4305
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
2925
clics
Suspendido en religión
3945
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
más votadas
562
El Gran desvio: 500 millones de euros para Quirón y Ribera Salud
449
Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid
269
Catalá borra masivamente contratos en plena investigación de la Fiscalía y tras la intervención de la UCO
402
A Dios rogando y a las familias lastimando
243
El mayor cable eléctrico submarino de Europa: España exportará su energía a Irlanda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
63
clics
Magnus Carlsen se apunta al drama antes de conquistar su 20º título mundial
De momento, ha renunciado a ganar más en el ajedrez clásico, pero en el resto de modalidades y ritmos de juego no tiene a nadie que se le acerque.
|
etiquetas
:
ajedrez
,
carlsen
,
rápido
,
bala
5
1
1
K
46
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
1
K
46
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
Tiene mucho genio Carlsen pero eso lo ha llevado a ser el mejor del mundo. Un tío que no quiere perder ni al piedra papel tijera
1
K
27
#2
XavierGEltroll
#1
to mismo en el móvil, en las Blitz suelo mover piezas por error. Imagínate en una partida real teniendo que parar el reloj.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente