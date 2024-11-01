edición general
MagistraThor: la cuenta de Twitter que el juez Luis Sanz borró cuando se supo que colabora con Espinosa de los Monteros

La cuenta MagistraThor de Twitter y después X, ha pertenecido desde enero de 2018 hasta hace una semana —cuando decidió abandonar la red social al menos temporalmente— al juez Luis Sanz, ponente hace una semana en la puesta de largo de la fundación que encabeza el ultra y exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. En la mesa en la que participó compartió micrófono con la abogada Lupe Sánchez, abogada de la pareja de Ayuso, de Juan Carlos I y también del juez Peinado. En dicha inauguración también participaron Dani Esteve, de Desokupa...

Beltenebros #1 Beltenebros
Luego te dicen que la Justicia funciona muy bien en España.
5 K 88
OCLuis #7 OCLuis
#1 La justicia funciona bien en España, pero mejor funcionan los martillos cuando los combinas con discos duros de ordenador.
0 K 14
The_Ignorator #11 The_Ignorator
#1 hombre, claro, a ellos les funciona.
Como las pseudoterapias
2 K 38
#12 Albarkas
#1 Lo más divertido es cuando dicen que es imparcial.
2 K 30
Antipalancas21 #13 Antipalancas21 *
#1 Para ellos perfectamente si eres del PP o Vox,
0 K 20
oceanon3d #2 oceanon3d
Si la borra es porque intuye que algo está cambiando en la sociedad y ya no puede ir a pecho descubierto.
2 K 35
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#6 ¿Y se puede diferenciar una cuenta desactivada de una borrada?
0 K 16
#10 chisqueiro
#9 Pues ni idea. Lo que no se debe es publicar información que se demuestra que es mentira y no rectificar. Pero es lo habitual...
0 K 10
#8 Toponotomalasuerte
La flor y nata en esa xuntanza.
Otra oportunidad desaprovechada con tanto talento reunido.
Es interesante todo lo que tenga que decir el subnormal de Dani Esteve, yo no me lo perdería.
1 K 13
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 La ha reactivado después, en el momento en el que se publicó el artículo estaba desactivada.

xcancel.com/wiesenthal1632/status/1975480525881303218#m
3 K 46
#6 chisqueiro
#5 Desactivada no es eliminada. Nunca la borró.
0 K 10
ElRelojero #3 ElRelojero
Que mesa más rancia.
0 K 10

