MagistraThor: la cuenta de Twitter que el juez Luis Sanz borró cuando se supo que colabora con Espinosa de los Monteros

La cuenta MagistraThor de Twitter y después X, ha pertenecido desde enero de 2018 hasta hace una semana —cuando decidió abandonar la red social al menos temporalmente— al juez Luis Sanz, ponente hace una semana en la puesta de largo de la fundación que encabeza el ultra y exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. En la mesa en la que participó compartió micrófono con la abogada Lupe Sánchez, abogada de la pareja de Ayuso, de Juan Carlos I y también del juez Peinado. En dicha inauguración también participaron Dani Esteve, de Desokupa...