24
meneos
47
clics
Una magistrada denuncia la indefensión de los jueces ante los ataques mediáticos: "Estamos a los pies de los caballos"
Amparo Salom se refiere en 'Hoy por hoy' a la denuncia de la jueza que investiga la DANA de ser víctima de una campaña difamatoria
|
etiquetas
:
jueces
,
difamación
,
medios
20
4
0
K
270
politica
11 comentarios
#2
Esteban_Rosador
Los mismos medios que publican bulos que sirven de base para denuncias aceptadas por jueces afines son los que después difaman a jueces que no son de su cuerda.
14
K
151
#9
MiguelDeUnamano
#2
Es el "quien pueda hacer, que haga". Y como la derecha sólo puede difundir bulos y comportarse mezquinamente, esto es lo que tenemos.
4
K
62
#6
ombresaco
*
¿Y se ha quejado de la sobreprotección de los jueces en otros aspectos como prevaricación, ni de cómo los jueces se protegen unos a otros?
1
K
23
#10
makinavaja
Pues si ellos, miembros de la casta judicial, una de las más poderosas del país, no pueden hacer nada... imagínense un ciudadano cualquiera... Igual es señal de que algo falla...
0
K
12
#3
smilo
Como era eso de que primero fueron a por los xxx y como yo no era....
0
K
11
#5
Hynkel
#3
El problema de eso viene del sectarismo y del "todo vale".
Un juez tiene que tener una protección para ejercer su trabajo. Y listo. Si una sentencia está mal se tiene que poder recurrir. Si un juez prevarica o hace mal su trabajo se le tiene que poder sancionar.
Pero un juez está para aplicar la ley, no para dictar sentencias a conveniencia de otros intereses.
Lo estamos viendo también en política, contra tu "enemigo", o mejor dicho, el que no piensa como tú, vale todo. Así vino el fascismo.
0
K
6
#4
strike5000
Imagino que los jueces tendrán el mismo derecho que los demás ciudadanos a la hora de denunciar posibles injurias o difamaciones. Lo que no podemos es blindar de críticas, que nos puedan gustar o no, a un colectivo determinado. Si algún medio acusa, directa o veladamente, a un juez de prevaricar querella al canto. También es verdad que la Justicia no es una ciencia exacta. Los jueces tienen la capacidad de interpretar las leyes. De igual modo se puede criticar una o varias actuaciones determinadas incluso acusando de favoritismo o sesgo ideológico, pero con mucho cuidado.
Lo que si que no me parece bien es que lo haga un miembro del Gobierno o incluso un político en general.
0
K
10
#1
CharlesBrowson
lo dicho hay que hacer una ley de prensa acorde a estos tiempos, con todo lo que significa
0
K
8
#8
pirat
La pocilga judicial solo se pone las pilas para putear a los que no son de derecha españolista, su vagancia con el resto tiene al país lastrado.
Piara de golfos nepotistas elitistas rancios prevaricadores.
Si hay algo que este poder no hace es representar a la sociedad a la que sojuzga, al contrario, no puede estar mas alejado de una realidad social de la que no ha salido.
0
K
7
#7
Lenari
Pequeña búsqueda en meneame sobre el juez peinado
www.meneame.net/search?q=peinado&w=links&p=&s=&h=&
0
K
6
#11
aitkiar
Los propios jueces se lo han buscado. Han sido testigos imperterritos de sus colegas prevaricando, dictando sentencias al gusto del poder, ... sin hacer nada. Ahora cuando la gente se ha hartado y ataca a todo juez, con razón o sin ella no les queda otra que tragar, porque no hicieron nada para defender la dignidad de su puesto.
La jueza de la DANA ha rechazado varios informes de la guardia civil claramente falsos o manipulados para ocultar la verdad de lo que ocurrió. Si fuera coherente desde su juzgado se debería estar presentando una denuncia contra los guardias civiles que dieron deliveradamente información falsa en los informes, que seguro que ese tipo de comportamiento es delicitivo.
0
K
6
