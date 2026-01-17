Magdalenas de puerro

Pues si, una receta aburrida de puerro otra vez...

Es rápida, sencilla, si vas con prisa te hace apaño y si tienes muchos puerros también.

Precalentar el horno a 190 grados, aire arriba y abajo.

Lo suyo es cortar los puertos en rodajinas (400gr) si lo cortas en tiras queda monísimo, pero no hay quien se lo coma.

50gr de mantequilla para rehogar los puerros, sal y pimienta. Lo tapas 5 minutos y mientras tanto:

En un molde de magdalenas lo pintas de mantequilla y espolvoreas con harina. Quitas excedente con un clonc! contra el fregadero.

Hacer esto es ultraimportante si no se quedan pegadas y acabas comiendo las magdalenas con cuchara directamente del molde como un gochín.

Destapas los puerros y los dejas a fuego lento para que se vayan dotando, tienen que acabar más menos así.

Eso lleva unos 10 minutos, así que aprovechas para ir haciendo el mejunje (coño, esto se escribe con dos J!)

4 huevos

50 gramos de parmesano

200 ml de nata

1 cucharada de maicena

1 sobre de levadura

Vale... Echas los 4 huevos y los bates con varillas (qué pa algo están! Con tenedor no queda muy bien aireado)

Parmesano y mezclas bien. Luego la nata y mezclas bien. Maicena, sal y levadura juntas y, sorpresa para nadie, mezclas bien.

La foto es regular pero pa que se vea un poco, homogéneo, líquido...

Volvemos al molde. Poner una cucharada de puerros en cada furacu (12 en total)

Y lo mismo con el mejunje, hay que echarlo hasta el bordiquín y al horno!

Cuando tengan este aspecto, después de 10, 15 minutos los sacas del horno y los dejas enfriar para desmoldar.

Y ahora ya si:

Chim pum!