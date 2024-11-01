«MAGA no sabe hacer matemáticas»: burlas al secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, por afirmar que los estadounidenses recibieron un aumento del 4,3 % gracias al crecimiento del PIB [ENG]  

edición general
La economía de Estados Unidos creció más rápido de lo esperado en el tercer trimestre del año, según un informe publicado el martes por el Departamento de Comercio. El informe mostró que el producto interior bruto (PIB) aumentó un 4,3 % entre julio y septiembre, muy por encima de las previsiones de los economistas, que lo situaban en un 3,2 %. Pero aunque las cifras en sí fueron muy positivas, lo que generó burlas en internet fue la interpretación de los datos por parte del secretario de Comercio, Howard Lutnick.

#1 Grahml
Básicamente porque el lunático Lutnick insiste en demostrar su ignorancia y sectarismo.

#2 themarquesito
#1 Todo esto mientras el banco de inversión de Howard Lutnick (Cantor Fitzgerald) ha creado un mecanismo de inversión contra los aranceles de Trump. Esa administración es un cacao
#3 Grahml
#2 Porque saben que todas estas medidas de mierda que no paran de elogiar son extremadamente efímeras.

La caída de estos impresentables va a ser apoteósica.

Nivel Nuremberg.
