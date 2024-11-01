MAGA se indigna por la calificación de la ADL sobre el grupo ‘Christian Identity’ (Eng)

«Christian Identity» es un conocido «movimiento poco organizado que no tiene nada que ver con el cristianismo mayoritario», cuyos seguidores creen que «los judíos son los descendientes satánicos de Eva y la serpiente, mientras que los no blancos son "pueblos de barro" creados antes que Adán y Eva», según la ADL, una importante organización que lucha contra el antisemitismo. Una cuenta antiinmigración publicó el domingo una captura de pantalla de la clasificación de la ADL del movimiento como «extremismo, odio o terrorismo»