La mafia de okupas peruanos: de la urbanización de Carabanchel al asalto de un viejo hotel en Parla

Este fenómeno, el de irrumpir en edificios abandonados o deshabitados pero a punto de salir al mercado, ha crecido exponencialmente en los últimos meses, con episodios similares en El Cañaveral (Vicálvaro), Carabanchel o San Blas.

comentarios
Cometeunzullo
La inmigración buena de Ayuso.

Suleiman
Esto no son okupas, son delincuentes.

juanitoborromea
#2
Y los que después compran las llaves son pobres víctimas?

Suleiman
#3 No se respondeme tu, para mi estan colaborando con el delito. Pero el problema no és tan simple como lo quieres reducir, hay un problema de vivienda assequible.

juanitoborromea
#5 hombre pues si, como el que recepta bienes robados.
La vivienda asequible jamás va a llegar, para ello tienes que irte mas y mas lejos y los precios jamas van a ser mas bajos porque el precio de los pisos es mas alto, mayor coste.
Los sueldos son bajos.

okeil
Abandonados pero a punto de salir al mercado, no lo llames especular ... Que serán okupas, pero saben dónde se meten y dónde pueden rascar. La okupación no es un problema mayor que la especulación, es un activo derivado de la misma, resuelve la especualción y resolverás la okupación, especialmente la de este tipo, encaminada a sacarle pasta al especulador.

aPedirAlMetro
"Este fenómeno, el de irrumpir en edificios abandonados o deshabitados pero a punto de salir al mercado"
Estaba el NH abandonado de Parla a punto de salir al mercado ?

DaniTC
#4 sí, estaba en obras.

Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor

CharlesBrowson
pues nada, a gozar


menéame