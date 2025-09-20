·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13438
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10407
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
7031
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6086
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
5911
clics
A Menéame le hace falta un foro
más votadas
535
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
597
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
406
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
326
Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen
335
Reino Unido reconoce oficialmente el Estado de Palestina
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
9
clics
Maduro le envió una carta a Trump: “Espero que podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación”
“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, escribió Maduro en la carta, según informa Reuters.
|
etiquetas
:
maduro
,
trump
,
venezuela
,
carta
4
1
0
K
54
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
54
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Grahml
Comenzó la carta así:
De dictador a dictador...
0
K
20
#5
yarkyark
#4
De puta a puta excelentisima señora
0
K
11
#2
Mltfrtk
Todo mi apoyo al pueblo venezolano y a su presidente electo, Nicolás Maduro. Espero que los saqueadores estadounidenses vuelvan pronto al nido de ratas de donde salieron.
0
K
14
#3
Priorat
*
No, no. Esto no se hace nunca con gente como Trump. Es lo peor que puedes hacer. Algo que entienda él como que ya le estás besando el culo. Y esto es lo que va a entender de esa carta en tono concilliador. Lo más sensato es hacer lo que hace Putin. Si, por supuesto, claro señor... y seguir haciendo lo que te da la gana.
0
K
12
#1
meroespectador
*
Querido Cheeto..
Soy un hombre Maduro que busca un amigo como yo, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación...
Un fuerte abrazo los Krasnov Jrs. y a tu mujerona.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De dictador a dictador...
Soy un hombre Maduro que busca un amigo como yo, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación...
Un fuerte abrazo los Krasnov Jrs. y a tu mujerona.