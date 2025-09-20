edición general
Maduro le envió una carta a Trump: “Espero que podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación”

Maduro le envió una carta a Trump: “Espero que podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación”

“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, escribió Maduro en la carta, según informa Reuters.

#4 Grahml
Comenzó la carta así:

De dictador a dictador...
0 K 20
#5 yarkyark
#4 De puta a puta excelentisima señora
0 K 11
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Todo mi apoyo al pueblo venezolano y a su presidente electo, Nicolás Maduro. Espero que los saqueadores estadounidenses vuelvan pronto al nido de ratas de donde salieron.
0 K 14
Priorat #3 Priorat *
No, no. Esto no se hace nunca con gente como Trump. Es lo peor que puedes hacer. Algo que entienda él como que ya le estás besando el culo. Y esto es lo que va a entender de esa carta en tono concilliador. Lo más sensato es hacer lo que hace Putin. Si, por supuesto, claro señor... y seguir haciendo lo que te da la gana.
0 K 12
meroespectador #1 meroespectador *
Querido Cheeto..

Soy un hombre Maduro que busca un amigo como yo, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación...

Un fuerte abrazo los Krasnov Jrs. y a tu mujerona.
0 K 7

