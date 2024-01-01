"Maduro debería dormir con los ojos bien abiertos, alguien en Venezuela será pronto un rico con 50 millones de dólares": el contundente pronunciamiento de un senador estadounidense

El senador estadounidense por el estado de Ohio, el republicano Bernie Moreno, compartió un duro pronunciamiento, mediante sus redes sociales, en reacción a una reciente declaración de la Casa Blanca sobre Venezuela. “Por fin tenemos un presidente con la claridad moral y la fortaleza para proteger la vida de los estadounidenses. Se tratará a los terroristas como siempre se ha hecho”, indicó el senador. “Maduro debería dormir con los ojos bien abiertos. Alguien en Venezuela será un rico con 50 millones de dólares”, enfatizó el senador