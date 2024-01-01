edición general
"Maduro debería dormir con los ojos bien abiertos, alguien en Venezuela será pronto un rico con 50 millones de dólares": el contundente pronunciamiento de un senador estadounidense

El senador estadounidense por el estado de Ohio, el republicano Bernie Moreno, compartió un duro pronunciamiento, mediante sus redes sociales, en reacción a una reciente declaración de la Casa Blanca sobre Venezuela. “Por fin tenemos un presidente con la claridad moral y la fortaleza para proteger la vida de los estadounidenses. Se tratará a los terroristas como siempre se ha hecho”, indicó el senador. “Maduro debería dormir con los ojos bien abiertos. Alguien en Venezuela será un rico con 50 millones de dólares”, enfatizó el senador

Verdaderofalso
Bueno, el actual líder de Siria tenía también un cartel de recompensa por su cabeza y ahora es aliado y hasta llegó a recibir halagos de Trump…

Los giros de la vida
www.meneame.net/story/eeuu-retirara-recompensa-diez-millones-dolares-l
11 K 166
makinavaja
#1 Es un hijoputa rebanacuellos, pero es NUESTRO hijoputa rebanacuellos , la tradicional filosofia USA para sus relaciones exteriores... :-D :-D
3 K 68
javibaz
Si esas mismas declaraciones las hiciese Maduro sobre Trump, ¿Qué pasaría?
3 K 61
soberao
Están deportando a opositores de Maduro al Salvador. Esta gente le da igual Venezuela, harían un genocidio con tal de que el petróleo venezolano lo gestione una empresa americana.
3 K 57
xeldom
Maduro vive en el Palacio de Miraflores desde hace años:
maps.app.goo.gl/WbQ5EnCyUd6Pezsb7

Paso Paypal para la recompensa? :shit:
1 K 32
javibaz
#3 si vives en Venezuela si.
0 K 12
Veelicus
Que bien se le estaria que en venezuela se pusiese precio a la cabeza de ese senador
1 K 31
babuino
Yo les recordaría a esos lo de "Roma no paga traidores". Y lo mismo se lo piensan.
1 K 16
Kantinero
Que se ande con cuidado naranjito no sea que salga un Manglione y le hagan un JFk
0 K 12
JackNorte
A algunos presidentes les ponen precio a su cabeza potencias globales, a otros hay personas que los intentan matar gratis. De forma reiterada y varias personas como en el caso de Trump.
0 K 12
Laro__
¿Bernie ha contratado, por 50M$, a un asesino a sueldo? Total... luego nunca pagan las recompensas...
0 K 11
mente_en_desarrollo
Por los 15 millones de 2024, un venezolano ni se levanta de la cama.

Por 50, igual sí, si no tiene nada mejor que hacer.
0 K 11

