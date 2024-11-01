Maduro asciende al embajador de Venezuela en Colombia a General de División  

El presidente Nicolás Maduro ascendió al embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez Mendoza, al rango de General de División de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa. El mandatario afirmó que la designación se hizo “en nombre del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías”. El anuncio se dio tras una jornada estratégica en el Centro de Comando de la FANB y en medio de la Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta...
| etiquetas: venezuela , nicolás maduro , carlos martínez mendoza
Como para fiarme de sus decisiones estratégicas...
Cuando se busca karma si tener ni puta idea de la realidad.
Lo digo porque me parece una absoluta ridiculez criticar ésto (como si anduviésemos analizando los ascensore ascensos de los ejércitos que hay por ahí todos los días), sólo como excusa para criticar una vez más a Maduro y su gobierno.
Sí, es cierto que perdió toda legitimidad al no presentar las actas, y que no debería estar ahí . Pero no hace falta buscar excusas para criticarlo. Y si acaso, es absurdo no tener en cuenta que el problema de Venezuela se llama:
"EEUU se quiere quedar con su petróleo"
Lo mio va más por el tema de que los soldados tienen que tragar el jugarse la vida para que cuatro flipados vividores sigan a lo suyo.
No es equiparar, es que creo que claramente el peor no es maduro, pero de lejos.
Pd: