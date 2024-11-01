Maduro asciende al embajador de Venezuela en Colombia a General de División  

El presidente Nicolás Maduro ascendió al embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez Mendoza, al rango de General de División de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa. El mandatario afirmó que la designación se hizo “en nombre del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías”. El anuncio se dio tras una jornada estratégica en el Centro de Comando de la FANB y en medio de la Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta...