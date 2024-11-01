edición general
Maduro asciende al embajador de Venezuela en Colombia a General de División  

El presidente Nicolás Maduro ascendió al embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez Mendoza, al rango de General de División de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa. El mandatario afirmó que la designación se hizo “en nombre del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías”. El anuncio se dio tras una jornada estratégica en el Centro de Comando de la FANB y en medio de la Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta...

Comentarios destacados:      
#6 Borgiano
Si la realidad allá es así, cómo serán los scketchs de humor
4 K 61
Tkachenko #8 Tkachenko
#6 la Santísima Trinidad se ha aparecido en este "comentario" xD
1 K 32
Fartón_Valenciano #15 Fartón_Valenciano *
#14 ¿Te estas quedando conmigo?, el video de la noticia es claro y tu comentario no tiene ningún sentido... xD :calzador:
3 K 50
Pertinax #16 Pertinax *
#15 Este es el que envió 700 veces el bulo de que la CNN calificó los sucesos del referéndum de Cataluña como "La vergüenza de Europa". No le puedes pedir mucho más.

www.meneame.net/search?u=Sergio_ftv&w=comments&q=la+vergüenza
3 K 49
anarion321 #12 anarion321
¿Y las actas Maduro?
3 K 49
Connect #7 Connect
A mi me sabe mal por esta gente, pero las imágenes de este frente bolivariano son de risa. Los supuestos generales son muy mayores, regordetes y mal preparados. Y toda esa gente que está recogiendo cascos y los ponen a vigilar calles y esquinas, es que dan pena. Y si ese armamento es de verdad y dispara balas, ahí va a haber más de un herido sin querer...
2 K 42
Andreham #1 Andreham
Ya me jodería ser soldado y que me pongan a un lameculos político como jefe.

Como para fiarme de sus decisiones estratégicas...
1 K 19
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 Ya te digo, vaya marronazo.
0 K 12
#3 txepel
#1 Al mando supremo de las Fuerzas Armadas españolas le falta un hervor. Pero no pasa nada, cuando vengan mal dadas ya pondrán a alguien con criterio a dar órdenes.
5 K 78
camvalf #19 camvalf
#3 Te veo muy puesto en la cadena de mando real de España.
Cuando se busca karma si tener ni puta idea de la realidad.
0 K 11
calde #9 calde
#1 Mucho mejor tener de jefe a Trump o Netanyahu, y que te manden bombardear civiles, niños incluidos, no?

Lo digo porque me parece una absoluta ridiculez criticar ésto (como si anduviésemos analizando los ascensore ascensos de los ejércitos que hay por ahí todos los días), sólo como excusa para criticar una vez más a Maduro y su gobierno.

Sí, es cierto que perdió toda legitimidad al no presentar las actas, y que no debería estar ahí . Pero no hace falta buscar excusas para criticarlo. Y si acaso, es absurdo no tener en cuenta que el problema de Venezuela se llama:

"EEUU se quiere quedar con su petróleo"
3 K 36
Andreham #11 Andreham
#9 Equiparar un malo con otro... Pues no sé.

Lo mio va más por el tema de que los soldados tienen que tragar el jugarse la vida para que cuatro flipados vividores sigan a lo suyo.
0 K 8
calde #17 calde
#11 Lo dices en caso de que entren en guerra EEUU y Venezuela? Porque creo que sería más culpa de Trump que de Maduro. Pero bastante más.

No es equiparar, es que creo que claramente el peor no es maduro, pero de lejos.
0 K 10
sotillo #13 sotillo
#1 Como que te crees que aquí no tenemos militares que estarían mejor en la reserva
1 K 23
MalvadoAspersor #18 MalvadoAspersor
Había entendido que lo subía a Primera División
0 K 7
Fartón_Valenciano #10 Fartón_Valenciano
#4 ¿Tanto te duele ver que Maduro es un dictador que pones un enlace que no tiene ningún sentido y nada que ver con la noticia?

Pd: :calzador:
4 K 61
Sergio_ftv #14 Sergio_ftv
#10 Si un Añizta suelta una mentira pues se le llama embustero y no pasa nada.
0 K 11

