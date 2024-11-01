edición general
11 meneos
60 clics
Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»

Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»

Cientos de pensionistas en Canarias hacen largas filas para conseguir una plaza en un programa cada vez más limitado y disputado

| etiquetas: imserso , pensionistas
10 1 0 K 243 actualidad
8 comentarios
10 1 0 K 243 actualidad
madeagle #3 madeagle
Que horror, menudo infierno. Deberiamos pagar mas impuestos para poder sufragar mas vacaciones y que esta gente no tenga que hacer cola a primera hora de la mañana
3 K 46
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#3 Donde quieren ir que estén mejor que allí, tienen de todo para personas mayores
0 K 20
Torrezzno #1 Torrezzno
La España que madruga
2 K 38
#2 Hoypuedeserungrandia
#1 La España que se ha pegado años y años madrugando para que tu puedas estar a estas horas escribiendo. Menos criticar, que tu también serás mayor.
3 K 29
mund4y4 #4 mund4y4
Van a tener que tocar el proceso y, de hecho, me parece que ya están tardando.
Cribar por cuantía de la prestación (ni idea de si ya se hace, que conste) y quizás alternar de manera que si este año has conseguido un viaje, el año que viene estás fuera.
Si cada vez hay menos plazas y más jubilados…
1 K 24
PasaPollo #5 PasaPollo
#4 Hasta donde sé, no se criba por renta, y concuerdo en que no me parece justo. Apoyo la idea de viajes subvencionados para personas mayores que por lo que sea no se lo pudieron permitir nunca ni lo pueden hacer ahora. Pero tengo familiares con una renta y patrimonio altos que se van de viaje con el Imserso y, la verdad, habría que repensarse la cosa.
4 K 47
elTieso #6 elTieso
#5 has dado en el clavo, cuando se inventó el Imserso la mayoría de pensionistas cobraban la mínima, y algunos hacían su primer viaje de vacaciones desde la posguerra (1939). Yo tengo también familiares jubilados que se van de crucero y viajan al extranjero y luego aprovechan el Imserso porque es barato. Es de locos.
2 K 29
mund4y4 #7 mund4y4
#5 Sí, además (generalizo) a mayor renta, más facilidad para moverse en la administración, en agencias de viajes, etc y conseguir, sin imserso mediante, buenas ofertas de viajes.
Mis padres tienen una renta regulera y acaban de estar en Londres en un viaje organizado que cuando yo misma lo vi y vi el precio me dieron ganas de ir también :-D
1 K 24

menéame