Madrileños recién llegados a Comillas preguntándonos por las actividades que podamos tener para llevar a sus hijos. #Responsabilidad #NoEstamosDeVacaciones Se recuerda que no se trata de unas vacaciones, es un aislamiento para evitar el contagio por coronavirus, por lo que se recomienda no viajar, no hacer fiestas, excursiones... básicamente permanecer en casa y salir a zonas abiertas puntualmente, nada de espacios cerrados.