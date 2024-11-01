·
El Madrid ya no es de izquierdas
El equipo que en la 2024-25 se volcaba en Vinicius, hasta un 70% de los ataques, ahora se autorregula. La derecha se usa más. Se pivota más en Franco..
|
etiquetas
:
real madrid
,
ataque
,
derechas
,
franco
#3
Herumel
#0
Cierto, además la banda de la derecha está formada por Dani Carvajal y Franco.
www.elplural.com/politica/foto-carvajal-concejal-vox-socio-novio-ayuso
Tantas casualidades juntas....
1
K
24
#1
Torrezzno
*
Lo acabo de leer yo también. Franco es un puñal por la derecha, hace unos levantamientos de balón fabulosos
0
K
19
#2
alfre2
Pero las crónicas aseguran que le faltaba un balón, y que como no metía una con el transcurso de los partidos, tuvo que encargarse uno de sus subordinados de "hacer el trabajito" en su casa que él no era capaz de completar.
0
K
12
#4
bronco1890
Franco aporta al Madrid capacidad ofensiva, visión de juego, regate y versatilidad en el ataque por la franja derecha; pero no hay que olvidar que es muy joven y le falta experiencia. Veremos en que acaba...
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
