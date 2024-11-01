edición general
El Madrid sin vivienda en que se moría de frío y hambre: 838 personas sin techo perdieron la vida solo en el invierno de 1941

Una jornada explora este sábado uno de los episodios más oscuros de la posguerra madrileña en el lugar donde ocurrió: las naves de Matadero, actual espacio cultural de referencia en la capital....

Dragstat
El invierno de 1941-1942, el más famoso de la historia.
