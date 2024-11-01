Madrid pierde empleo de calidad: la precariedad golpea a mujeres y jóvenes

“Estamos viendo cómo la precariedad se consolida en nuestra región”, señala Isabel Vilabella Tellado, secretaria de Formación, Empleo y Memoria Democrática de UGT Madrid. “No hablamos solo de estadísticas, hablamos de personas que al terminar la temporada de verano se quedan sin ingresos y sin perspectivas claras de empleo estable”. Más de 100.000 personas desempleadas no perciben ningún tipo de prestación, lo que agrava la vulnerabilidad económica. La media de los subsidios que se perciben se sitúa por debajo de los 1.000 euros al mes....