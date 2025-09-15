edición general
Madrid no da cita hasta el 2027 para ecografías por bultos en pecho o cuello

Ecografías para el año 2027. Y no ecografías cualquiera, sino de cuello o de pecho para analizar los bultos o dolores que sienten los pacientes. No son casos aislados.

#1 Uvieu1926
La libertad de cargarse la sanidad pública
karakol #4 karakol
Todo sigue según la hoja de ruta.

Seguid votando a quién quiere destruir la Sanidad Pública para enriquecerse a costa de vuestra salud.
#2 levante
Teníamos le mejor sanidad del mundo.
O no, pero desde luego ahora no la tenemos.
#5 Pitchford
Y unas multas del Gobierno central por retrasos excesivos en servicios hospitalarios públicos de las autonomías?
javierchiclana #3 javierchiclana
Muro de pago:  media
#6 Albarkas
Si les ha funcionado con más de 7000 abuelos ¿Como no lo van a hacer con otros?
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
El dia que un juez admita una negligencia como esta y haga responsable a la Presidente/a de la CAM (extiendase a cualquier Com.Autonoma) y su Consejero/a de Sanidad...ese dia se habra dado un gran paso en la direccion correcta.

Politicos HDLGP (con perdon para las putas).
tdgwho #7 tdgwho
Y en el resto del país?

A ver si va a ser la tónica general...
LoboAsustado #8 LoboAsustado
Lo normal en Sarajevo
#9 juanka7000
Disfrutad de lo votado!!
