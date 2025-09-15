·
25
meneos
25
clics
Madrid no da cita hasta el 2027 para ecografías por bultos en pecho o cuello
Ecografías para el año 2027. Y no ecografías cualquiera, sino de cuello o de pecho para analizar los bultos o dolores que sienten los pacientes. No son casos aislados.
etiquetas
política
actualidad
sanidad
madrid
21
4
1
K
152
politica
10 comentarios
#1
Uvieu1926
La libertad de cargarse la sanidad pública
2
K
37
#4
karakol
Todo sigue según la hoja de ruta.
Seguid votando a quién quiere destruir la Sanidad Pública para enriquecerse a costa de vuestra salud.
1
K
32
#2
levante
Teníamos le mejor sanidad del mundo.
O no, pero desde luego ahora no la tenemos.
1
K
19
#5
Pitchford
Y unas multas del Gobierno central por retrasos excesivos en servicios hospitalarios públicos de las autonomías?
0
K
19
#3
javierchiclana
Muro de pago:
0
K
18
#6
Albarkas
Si les ha funcionado con más de 7000 abuelos ¿Como no lo van a hacer con otros?
0
K
11
#10
Atusateelpelo
El dia que un juez admita una negligencia como esta y haga responsable a la Presidente/a de la CAM (extiendase a cualquier Com.Autonoma) y su Consejero/a de Sanidad...ese dia se habra dado un gran paso en la direccion correcta.
Politicos HDLGP (con perdon para las putas).
0
K
11
#7
tdgwho
Y en el resto del país?
A ver si va a ser la tónica general...
0
K
10
#8
LoboAsustado
Lo normal en Sarajevo
0
K
9
#9
juanka7000
Disfrutad de lo votado!!
0
K
9
10
