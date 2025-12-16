La madre de una presunta víctima de José Tomé: «Le preguntó si estaba dispuesta a todo, ella le dijo que no y él le dijo 'si quieres una plaza te tienes que acostar conmigo'»

Nuevo capítulo en lo que algunos ya han bautizado como 'Caso Tomé'. Una semana después de que trascendiesen las denuncias de acoso sexual a través del canal interno del PSOE contra José Tomé Roca, ahora presidente en funciones de la Diputación de Lugo (y hasta el día 30) ya que dimitió el pasado miércoles por la tarde, el programa Código 10, de Cuatro, emitió una entrevista con la madre de una de las presuntas víctimas de Tomé, así como capturas de pantalla de presuntas conversaciones entre la misma y Pilar García Porto, secretaria del partido