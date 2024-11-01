La madre cósmica del modernismo en España [Eng]  

Nacida como Ana María Gómez González en Viveiro, Galicia, en 1902, Mallo estudió arte en la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Allí trabó amistad con figuras destacadas del arte y la literatura como Luis Buñuel, Salvador Dalí y Federico García Lorca, y formó parte del innovador grupo Generación del 27 , que produjo literatura, poesía y arte de vanguardia en España durante las décadas de 1920 y 1930. Al principio de su carrera, se asoció con otros movimientos y colectivos artísticos influyentes, como los surreal