Madonna: “Durante un tiempo fui esclava o víctima de las opiniones que otros tenían sobre mí. Con los años he aceptado que no encajo, y no encajar es lo que te salva”

La artista explica que “hay que ser espiritual para tener éxito. El éxito es tener una vida espiritual, sin más”. La artista, que empezó a estudiar la Cábala en 1996, subrayó que esa búsqueda fue importante en momentos decisivos de su carrera.

#1 Feliberto
Pues para no encajar bien que te has forrado, hija de puta xD xD xD xD
Mark_ #3 Mark_
#1 nunca ha tenido buena voz, pero supo hacer lo que le salía del coño cuando el resto de artistas pop mujeres seguían un patrón fijo.

Pero claro, decir eso ahora y mearle a la gente en la cara es lo mismo xD
crob #4 crob
#3 ¿lo que les salía o lo que le entraba?
que no hay ningún problema eh! pero para entender a las clases de Coco en Barrio Sésamo
Mark_ #5 Mark_
#4 ambas supongo, pero yo me refería a que hizo en su momento lo que le dio la gana.

Lo que haya entrado ahí es cosa suya.
crob #6 crob
#5 No lo creo. Hacía lo que daba dinero
El crematismo de la tipa, empezando por el nombre, no tiene parangón.
Pocas cosas más comerciales han habido, de hecho es un paradigma comercial
es.wikipedia.org/wiki/Madonna_como_un_icono_comercial
Mark_ #7 Mark_
#6 me leo ese artículo (que no conocía) y te diré. Gracias :-)
astronauta_rimador #2 astronauta_rimador
que no encajaba dice jajaja
