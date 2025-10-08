Madonna: “Durante un tiempo fui esclava o víctima de las opiniones que otros tenían sobre mí. Con los años he aceptado que no encajo, y no encajar es lo que te salva”

La artista explica que “hay que ser espiritual para tener éxito. El éxito es tener una vida espiritual, sin más”. La artista, que empezó a estudiar la Cábala en 1996, subrayó que esa búsqueda fue importante en momentos decisivos de su carrera.
Pero claro, decir eso ahora y mearle a la gente en la cara es lo mismo
que no hay ningún problema eh! pero para entender a las clases de Coco en Barrio Sésamo
Lo que haya entrado ahí es cosa suya.
El crematismo de la tipa, empezando por el nombre, no tiene parangón.
Pocas cosas más comerciales han habido, de hecho es un paradigma comercial
es.wikipedia.org/wiki/Madonna_como_un_icono_comercial