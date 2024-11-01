La madera medicinal que volvió azul el agua [Eng]

Durante casi medio milenio, los botánicos buscaron la “verdadera” identidad de Lignum nephriticum , una misteriosa maravilla que confundió a la ciencia moderna temprana. La historia del Lignum nephriticum comienza en 1569, cuando el médico sevillano Nicolás Monardes publicó sus observaciones sobre una madera extraordinaria de Nueva España (México), conocida por tratar afecciones renales y urinarias, a la que llamó «palo para los males de los riñones y de orina». Monardes describió la preparación y los efectos de la madera con gran detalle