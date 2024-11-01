Machado afirma que al "régimen" de Venezuela "le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo"

La opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha afirmado que el proceso abierto en Venezuela tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos, que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, es "irreversible", antes de agregar que "es al propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo", aunque no ha entrado a valorar la decisión de Washington de situar como presidenta interina a Delcy Rodríguez.
#3 He ahí el plan, apuntalar un imperio que se hunde tratando de controlar todos los recursos que puedan para que nadie opte por otras formas.
Pero para eso habría que trabajar en el sector y entender cómo funciona todo, sobres incluidos.