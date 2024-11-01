Machado afirma que al "régimen" de Venezuela "le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo"

La opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha afirmado que el proceso abierto en Venezuela tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos, que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, es "irreversible", antes de agregar que "es al propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo", aunque no ha entrado a valorar la decisión de Washington de situar como presidenta interina a Delcy Rodríguez.