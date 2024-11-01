edición general
Machado afirma que al "régimen" de Venezuela "le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo"

La opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha afirmado que el proceso abierto en Venezuela tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos, que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, es "irreversible", antes de agregar que "es al propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo", aunque no ha entrado a valorar la decisión de Washington de situar como presidenta interina a Delcy Rodríguez.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Dice que "no va a especular sobre las intenciones" de Trump y recalca que lo que vive Venezuela "es una guerra". Sobre todo si la dejan mangonear a ella, es lo que esta buscando.
tul #2 tul
esta señora no ha entendido nada, a quien dio ordenes trumpo de desmantelarse fue a ella cuando le dijo "contigo NO! bicho!"
#3 emachan
Trump no tiene ningún plan, sólo intenciones. Nadie sabe lo que va a pasar en Venezuela.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Esta claro que lo que va a pasar es que se va a quedar con todo el petroleo y tierras raras, por la cara, lo demás no importa.
#5 Dav3n *
#4 Evidentemente, y no tanto porque les haga falta sino para evitar que los demás los obtengan y encima pagando en otras monedas.

#3 He ahí el plan, apuntalar un imperio que se hunde tratando de controlar todos los recursos que puedan para que nadie opte por otras formas.
#7 Suleiman
#4 Eso es una cosa que preguntaba en otro hilo, van a saquear(no pagar) o van a coger y pagar un precio (justo, o el que les dé la gana)?
#8 Abril_2025
#7 Eso no lo sabemos. Sí que sabemos que la población venezolana cree que antes se lo saqueaban rusos y chinos por lo que no les importa que ahora se lo saqueen yankis.

Pero para eso habría que trabajar en el sector y entender cómo funciona todo, sobres incluidos.
nemeame #6 nemeame
La premio nobel de la paz afirma sin despeinarse que "esto es una guerra y hay que lucharla, combatirla, porque la pelea es peleando y hemos ido ganando todas las batallas"
