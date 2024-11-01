Macarena Olona protagoniza un tenso encuentro con una reportera de RTVE: "¿Te apartas o te aparto?"

"Qué sinvergüenza eres, qué sinvergüenza...Llevas la falda muy corta", ha respondido Macarena Olona ante las palabras de la reportera. "¿Qué quiere decir con eso?", ha añadido Yáñez antes de recibir una advertencia de la exdiputada. "¿Te apartas o te aparto?", ha expresado Macarena Olona, que se ha negado a seguir contestando a las preguntas de la reportera. "¿Me está amenazando?", ha lanzado la trabajadora de Directo al grano antes de que la exrepresentante de la formación de ultraderecha le diese la espalda.