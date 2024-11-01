edición general
8 meneos
83 clics
Macarena Olona protagoniza un tenso encuentro con una reportera de RTVE: "¿Te apartas o te aparto?"

Macarena Olona protagoniza un tenso encuentro con una reportera de RTVE: "¿Te apartas o te aparto?"

"Qué sinvergüenza eres, qué sinvergüenza...Llevas la falda muy corta", ha respondido Macarena Olona ante las palabras de la reportera. "¿Qué quiere decir con eso?", ha añadido Yáñez antes de recibir una advertencia de la exdiputada. "¿Te apartas o te aparto?", ha expresado Macarena Olona, que se ha negado a seguir contestando a las preguntas de la reportera. "¿Me está amenazando?", ha lanzado la trabajadora de Directo al grano antes de que la exrepresentante de la formación de ultraderecha le diese la espalda.

| etiquetas: olona , rtve , reportera
6 2 0 K 95 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 95 actualidad
cromax #4 cromax
Cada vez estoy más convencido de que para ser de ultraderechita tienes que venir un poco taradito de serie.
Son como un meme de sí mismos: maleducados, chulos, prepotentes... En fin. Y que esta y otros energúmenos sean diputados y vayan a ser alternativa de gobierno. De qué clase de gilipollas estamos rodeados.
2 K 46
#2 Suleiman
Poligonera...
1 K 33
sat #3 sat
Cani con ínfulas.
1 K 31
#1 Galton
¡!Macarrena Mal Olor en acción! :wall:
0 K 9
#5 G.M.V.
Y ella cuando enseña la "canaaa ", que?.
0 K 6

menéame