17
meneos
43
clics
Luz verde del Gobierno a los dos nuevos buques militares que se construirán en Navantia Puerto Real para la Armada
El contrato presupuestado en 716 millones contempla cuatro millones de horas de trabajo
|
etiquetas
:
buques militares
,
construcción
,
astilleros
14
3
0
K
173
actualidad
10 comentarios
#6
tierramar
*
La derecha PPSOE es la derecha corrupta , y quieren guerra, con las mordidas y puertas giratorias con la industria armamentista:
www.meneame.net/m/actualidad/psoe-pp-vox-rechazan-congreso-pida-revoca
PSOE, PP y Vox rechazan que el Congreso pida revocar el plan de rearme y destinar esos fondos a políticas sociales
2
K
37
#1
Feindesland
Yo esta clase de inversión en defensa la veo regular, pero mejor que la de comprar armas a los yankis. Mucho mejor.
1
K
33
#7
unocualquierax
#1
Pues yo lo veo terriblemente mal.
¡ Menos armas y más hospitales y escuelas !
1
K
18
#10
devilinside
#7
Bueno, a las malas son puestos de trabajo en industria, que son los que sirven para financiar la educación y la sanidad
0
K
12
#2
tul
los cascos se fabrican aqui, el resto de sistemas que cuestan mucho mas que el casco ya tal
1
K
30
#8
exducados
#2
Todo el sistema de combate, el sistema de comunicaciones, el puente integrado y la dirección de tiro del cañon se desarrollaron y se fabrican en Navantia Sistemas en San fernando Cadiz, lo digo por aclarar las cosas, el cañon tambien se monta en el mismo sitio bajo licencia de otomelara o al menos asi se llamaba cuando trabajaba por alli.
2
K
40
#3
palestina
Que pena, con la falta que hace emplear dinero en la sanidad, por ejemplo, para que en el peor de los escenarios: un conflicto bélico, lleguen con un cacharro de unos miles de euros y te destrocen el juguetito, que se lo pregunten a los rusos que se están quedando sin armada.
1
K
18
#4
Atusateelpelo
#3
Si, vamos. A la que se descuiden los rusos van a tener poco menos que ir en cayucos...
Lo que hace la propaganda...
0
K
11
#5
palestina
#4
Ya se que es un poco exagerado decir que se van a quedar sin flota pero si sigues las noticias veras que han destrozado unos cuantos barcos muy importantes con drones baratos,
0
K
11
#9
Atusateelpelo
*
#5
Quitale a los drones ucranianos la informacion en tiempo real proporcionada por la inteligencia aliada (que es lo que ha pasado mayormente desde que llego Trump al poder) y se acabaron los ataques a la flota rusa (en alta mar).
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
