Luz verde del Gobierno a los dos nuevos buques militares que se construirán en Navantia Puerto Real para la Armada

El contrato presupuestado en 716 millones contempla cuatro millones de horas de trabajo

#6 tierramar *
La derecha PPSOE es la derecha corrupta , y quieren guerra, con las mordidas y puertas giratorias con la industria armamentista: www.meneame.net/m/actualidad/psoe-pp-vox-rechazan-congreso-pida-revoca PSOE, PP y Vox rechazan que el Congreso pida revocar el plan de rearme y destinar esos fondos a políticas sociales
Feindesland #1 Feindesland
Yo esta clase de inversión en defensa la veo regular, pero mejor que la de comprar armas a los yankis. Mucho mejor.
#7 unocualquierax
#1
Pues yo lo veo terriblemente mal.

¡ Menos armas y más hospitales y escuelas !
devilinside #10 devilinside
#7 Bueno, a las malas son puestos de trabajo en industria, que son los que sirven para financiar la educación y la sanidad
tul #2 tul
los cascos se fabrican aqui, el resto de sistemas que cuestan mucho mas que el casco ya tal
exducados #8 exducados
#2 Todo el sistema de combate, el sistema de comunicaciones, el puente integrado y la dirección de tiro del cañon se desarrollaron y se fabrican en Navantia Sistemas en San fernando Cadiz, lo digo por aclarar las cosas, el cañon tambien se monta en el mismo sitio bajo licencia de otomelara o al menos asi se llamaba cuando trabajaba por alli.
palestina #3 palestina
Que pena, con la falta que hace emplear dinero en la sanidad, por ejemplo, para que en el peor de los escenarios: un conflicto bélico, lleguen con un cacharro de unos miles de euros y te destrocen el juguetito, que se lo pregunten a los rusos que se están quedando sin armada.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#3 Si, vamos. A la que se descuiden los rusos van a tener poco menos que ir en cayucos...

Lo que hace la propaganda...
palestina #5 palestina
#4 Ya se que es un poco exagerado decir que se van a quedar sin flota pero si sigues las noticias veras que han destrozado unos cuantos barcos muy importantes con drones baratos,
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
#5 Quitale a los drones ucranianos la informacion en tiempo real proporcionada por la inteligencia aliada (que es lo que ha pasado mayormente desde que llego Trump al poder) y se acabaron los ataques a la flota rusa (en alta mar).
