Luz verde al Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso

El Congreso de los Diputados ha votado a favor de la toma en consideración del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, con los votos a favor de 288 de los 335 presentes, con trece abstenciones y solo Vox, con 34 'noes', en contra, correspondientes a Vox y UPN. Las abstenciones corresponden a ERC, Podemos y una diputada de Compromís. El texto consensuado promueve la libertad y la igualdad real y efectiva y regula la identidad rural contemplando el blindaje de los servicios públicos en el medio rural.