La luz de la masonería se enciende de nuevo en España con la reapertura del único templo masónico del país
Expoliado y utilizado por la Falange tras el golpe de 1936, el Templo Masónico reabre como recordatorio de la represión sufrida por los masones durante la dictadura
etiquetas
masonería
dictadura
franco
#1
Un_señor_de_Cuenca
¿Luz? Me gustaría saber qué hacen los masones aparte de crear un club elitista.
#2
have_a_nice_day
#1
Vestirse con túnicas guapas, hablar de cosas incomprensibles y tener muchos cargos absurdos
#3
Expat_Guinea_Ecuatorial
Unico templo masonico del pais? Se ve que larazon hace periodismo de calidad y contrasta datos /s
#4
lameth
Pues que yo recuerde había una logia en Canarias. No se si cerraron.
