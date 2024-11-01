edición general
La luz de la masonería se enciende de nuevo en España con la reapertura del único templo masónico del país

Expoliado y utilizado por la Falange tras el golpe de 1936, el Templo Masónico reabre como recordatorio de la represión sufrida por los masones durante la dictadura

Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
¿Luz? Me gustaría saber qué hacen los masones aparte de crear un club elitista.
have_a_nice_day #2 have_a_nice_day
#1 Vestirse con túnicas guapas, hablar de cosas incomprensibles y tener muchos cargos absurdos
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Unico templo masonico del pais? Se ve que larazon hace periodismo de calidad y contrasta datos /s
#4 lameth
Pues que yo recuerde había una logia en Canarias. No se si cerraron.
