50
meneos
52
clics
Luz en el genocidio: voluntarios israelíes se juegan la vida para que los palestinos tengan atención sanitaria
Más de 800 conductores voluntarios sostienen el puente sanitario entre comunidades enfrentadas ...
israel
west bank
genocidio
palestina
43
7
1
393
actualidad
7 comentarios
43
7
1
393
actualidad
#1
YeahYa
Es de alabar esta disidencia en una sociedad que ahora mismo está carcomida por el odio.
11
158
#7
Kachemiro
#1
el odio a esa sociedad enferma que asume sin complejos su barbarie y violencia me carcome a mi.
Ellos están podridos hasta las entrañas de su soberbia, sadismo y ausencia total de los mas basicos valores humanos
1
30
#2
antesdarle
También en el Holocausto hubieron alemanes que hicieron el bien. El mundo está muy podrido pero da algo de esperanza ver que hay personas que no están dispuestas a resignarse.
5
88
#5
frg
La organización funciona con un presupuesto anual de 2 millones de shekels, destinado principalmente al reembolso de combustible para los voluntarios.
Si no me equivoco eso es poco más de 500.000€. Si el litro de gasolina anda por los 1.87€, y si no me he equivocado, me sale que pueden hacer poco más 26.000 Kilómetros. Si hacen todos los viajes que hacen al día (
Algunos días, la ONG realiza hasta 80 trayectos
), me parece bastante poco, y eso contando que se gasten todo en gasolina. Tienen que dejar a muchos en el camino.
2
44
#6
YeahYa
#5
Hay solidaridad pero por desgracia es MUY minoritaria
0
20
#3
oceanon3d
Lo deben de pasar muy chungo con sus compatriotas haciendo cursos exprés de nazismo puro y duro.
Siempre hay algo de luz en ese pozo de mierda en que se ha convertido ese país.
2
32
#4
Antipalancas21
Siempre hay personas con buen corazón y que ven la realidad de lo que esta pasando con los palestinos.
0
20
