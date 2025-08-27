edición general
Luz en el genocidio: voluntarios israelíes se juegan la vida para que los palestinos tengan atención sanitaria

Más de 800 conductores voluntarios sostienen el puente sanitario entre comunidades enfrentadas ...

7 comentarios
YeahYa #1 YeahYa
Es de alabar esta disidencia en una sociedad que ahora mismo está carcomida por el odio.
Kachemiro #7 Kachemiro
#1 el odio a esa sociedad enferma que asume sin complejos su barbarie y violencia me carcome a mi.
Ellos están podridos hasta las entrañas de su soberbia, sadismo y ausencia total de los mas basicos valores humanos
antesdarle #2 antesdarle
También en el Holocausto hubieron alemanes que hicieron el bien. El mundo está muy podrido pero da algo de esperanza ver que hay personas que no están dispuestas a resignarse.
frg #5 frg
La organización funciona con un presupuesto anual de 2 millones de shekels, destinado principalmente al reembolso de combustible para los voluntarios.

Si no me equivoco eso es poco más de 500.000€. Si el litro de gasolina anda por los 1.87€, y si no me he equivocado, me sale que pueden hacer poco más 26.000 Kilómetros. Si hacen todos los viajes que hacen al día (Algunos días, la ONG realiza hasta 80 trayectos), me parece bastante poco, y eso contando que se gasten todo en gasolina. Tienen que dejar a muchos en el camino.
YeahYa #6 YeahYa
#5 Hay solidaridad pero por desgracia es MUY minoritaria
oceanon3d #3 oceanon3d
Lo deben de pasar muy chungo con sus compatriotas haciendo cursos exprés de nazismo puro y duro.

Siempre hay algo de luz en ese pozo de mierda en que se ha convertido ese país.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Siempre hay personas con buen corazón y que ven la realidad de lo que esta pasando con los palestinos.
