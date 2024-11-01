Luxemburgo se sumará al reconocimiento del Estado palestino

El 'efecto dominó' continúa. La cadena de anuncios del reconocimiento del Estado palestino que comenzó hace un año con España, Dinamarca e Irlanda; y se vio totalmente catapultada con el anuncio de Francia, Reino Unido y Canadá, ha vuelto a sumar un nombre a la lista. Un pequeño estado europeo, pero de gran peso económico. Se trata de Luxemburgo. Así lo ha anunciado este martes su primer ministro, Luc Frieden.
