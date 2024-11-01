edición general
Luxemburgo se sumará al reconocimiento del Estado palestino

El 'efecto dominó' continúa. La cadena de anuncios del reconocimiento del Estado palestino que comenzó hace un año con España, Dinamarca e Irlanda; y se vio totalmente catapultada con el anuncio de Francia, Reino Unido y Canadá, ha vuelto a sumar un nombre a la lista. Un pequeño estado europeo, pero de gran peso económico. Se trata de Luxemburgo. Así lo ha anunciado este martes su primer ministro, Luc Frieden.

Poquito a poco, pero sin parar y con paso firme.

#stopgenocidio
Ahora solo me queda a mi reconocer a luxemburgo en un mapa
Si queda algo...
#1 Es una base, creo que Alemania paga o ha pagado miles de millones en indemnizaciones por genocidio, no será mañana ni el año que viene pero no descarto que terminen pagando
Se las prometían muy felices, colando su software espía en el móvil de perrosanxe, sin saber que es un irreductible.

Perrosanxe siempre gana, sionistas!!
Lo malo de esto es que tal como está actuando Israel, no va a haber Estado palestino que reconocer. Cuando hayan destruido todo lo actual, sacado de las tierras a los pocos que sobrevivan, y montando los resort que quieren montar... de poco servirán estos reconocimientos.
