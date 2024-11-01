Luxemburgo ha rechazado la compra de una start-up francesa vinculada a los mini reactores nucleares . (Eng)

Naarea se fundó en 2020 y rápidamente atrajo alrededor de 90 millones de euros en inversiones, incluidos 10 millones de euros de financiación pública como parte del plan Francia 2030. El proyecto de la empresa se centró en el desarrollo de un minirreactor de sales fundidas de neutrones rápidos capaz de producir no solo electricidad, sino también calor descarbonizado para la industria utilizando combustible de uranio gastado. Esto convirtió a Naarea en una de las iniciativas tecnológicamente más avanzadas del ecosistema nuclear francés.