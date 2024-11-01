Lurigancho-Chosica: dos extranjeros fueron asesinados a balazos mientras desayunaban

El cubano Jorge Campbell Cabrera y el venezolano Jonathan Sánchez Olivero se encontraban al lado de un conocido restaurante campestre cuando, tDos ciudadanos extranjeros fueron asesinados a balazos esta mañana, a la altura del kilómetro 15 de la avenida Carapongo, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.ras un confuso incidente, fueron atacados a balazos. Se trata del ciudadano cubano Jorge Campbell Cabrera y del venezolano Jonathan Sánchez Olivero. De acuerdo con testigos, tras un confuso incidente, se escucharon varios disparos que pusie
| etiquetas: policiales , inseguridad , perú