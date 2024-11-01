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Luke Skywalker vs. Donald Trump: un histórico actor de Star Wars publicó una foto del presidente muerto y la Casa Blanca lo llamó "enfermo"
Mark Hamill compartió en sus redes una foto hecha con IA que muestra al presidente de Estados Unidos sobre su propia tumba.Feroz respuesta de la Casa Blanca y retractación del artista.
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Cuchifrito
"Un enfermo mental que no sabe controlarse"
Hoy en día creo que hay bastante consenso en el mundo de a quien evoca esta frase.
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Hoy en día creo que hay bastante consenso en el mundo de a quien evoca esta frase.